Главное
Спецоперация на Украине
15:54 (мск), источник: Время

Нижегородский полицейский стоял и смотрел, как убивают человека

За халатность стража порядка арестовали.

Источник: Время

Сотрудник полиции Нижегородской области обвиняется в халатности, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе следственного управления СКР по Нижегородской области.

В сентябре 2023 года участковый уполномоченный прибыл на вызов о незаконном проникновении в жилище по улице Баумана в Нижнем Новгороде. Там завязалась драка между хозяином и непрошенным гостем. Полицейский вместо того, чтобы пресечь драку, стоял и смотрел, как человеку наносят побои. Один из участников конфликта от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Участкового же задержали за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе.

Решением суда он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что шесть человек поучаствовали в массовой драке на улице Почаинской.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Более 19 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде ищут концессионера для развития стадиона «Водник»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
СК