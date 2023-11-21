15:54 (мск), источник: Время
Нижегородский полицейский стоял и смотрел, как убивают человека
За халатность стража порядка арестовали.
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Сотрудник полиции Нижегородской области обвиняется в халатности, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе следственного управления СКР по Нижегородской области.
В сентябре 2023 года участковый уполномоченный прибыл на вызов о незаконном проникновении в жилище по улице Баумана в Нижнем Новгороде. Там завязалась драка между хозяином и непрошенным гостем. Полицейский вместо того, чтобы пресечь драку, стоял и смотрел, как человеку наносят побои. Один из участников конфликта от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Участкового же задержали за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе.
Решением суда он заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что шесть человек поучаствовали в массовой драке на улице Почаинской.