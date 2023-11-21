17:45 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Маршрутка подрезала легковушку около библиотеки в Иркутске
Очевидцы поделились фото в соцсетях.
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Авария произошла в районе библиотеки Молчанова-Сибирского в Иркутске сегодня вечером, 21 ноября. По словам очевидцев, маршрутка подрезала легковой автомобиль, в результате произошло ДТП. Подробности случившегося уточняются. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Напомним, что пассажирка маршрутки пострадала в ДТП на улице Байкальской в Иркутске. Авария с участием трех авто произошла утром 18 ноября.