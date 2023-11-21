17:11 (мск), источник: Клопс.ru
Отлетел на несколько метров: в Калининграде сбили переходившего дорогу мужчину, он попал в больницу
ДТП произошло утром во вторник, 21 ноября.
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В Калининграде утром во вторник, 21 ноября, Renault сбил переходившего дорогу мужчину 1980 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло около 7:45 на Советском проспекте. За рулём авто сидел 56-летний мужчина. Подъезжая в нерегулируемой «зебре», водитель «не заметил пешехода, который уже заканчивал переходить дорогу». Сбитый мужчина получил травмы, его госпитализировали.