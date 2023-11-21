Главное
Главные новости к вечеру 21 ноября
17:28 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Хакер похитил 63 млн тенге в Карагандинской области

Жителя Темиртау задержали по подозрению в хакерской атаке на одну из организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Baigenews

«“Киберпол” УП Караганды за хакерскую атаку на одну из городских организаций задержал жителя Темиртау. Он, используя вредоносную программу, похитил 63 миллиона тенге. Фигурант задержан. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям», — сообщил замначальника ДП области Абиль Абильдин.

Он добавил, что сотрудники УП Темиртау задержали также группу мошенников, представлявшихся сотрудниками полиции и использовавших поддельные служебные удостоверения.

Злоумышленники через сотовые телефоны потерпевших похищали деньги. Ущерб составил семь миллионов тенге. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Кроме того, в Алматы карагандинские полицейские задержали жителя соседнего государства. Он под видом сотрудника банка совершил у граждан хищение денег на сумму 35 миллионов тенге. Фигурант арестован. Проводится расследование.

 Али Алиев о "драке" с агентом из-за гражданства, легионерах и успехе "Кызыл-Жара"
Взносы работодателей в ЕНПФ. Имеет ли государство моральное право на новый налог
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта