17:28 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews
Хакер похитил 63 млн тенге в Карагандинской области
Жителя Темиртау задержали по подозрению в хакерской атаке на одну из организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
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«“Киберпол” УП Караганды за хакерскую атаку на одну из городских организаций задержал жителя Темиртау. Он, используя вредоносную программу, похитил 63 миллиона тенге. Фигурант задержан. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям», — сообщил замначальника ДП области Абиль Абильдин.
Он добавил, что сотрудники УП Темиртау задержали также группу мошенников, представлявшихся сотрудниками полиции и использовавших поддельные служебные удостоверения.
Злоумышленники через сотовые телефоны потерпевших похищали деньги. Ущерб составил семь миллионов тенге. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
Кроме того, в Алматы карагандинские полицейские задержали жителя соседнего государства. Он под видом сотрудника банка совершил у граждан хищение денег на сумму 35 миллионов тенге. Фигурант арестован. Проводится расследование.