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17:26 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Трагедия в Кишиневе: 14-летняя девочка умерла, отравившись таблетками

Подростка доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, но спасти не удалось.

Источник: Комсомольская правда

14-летняя девочка скончалась в больнице. Трагедия произошла вчера, 20 ноября, около 6:35, в столичном Центре матери и ребенка.

Подростка доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Предполагается, что она отравилась таблетками.

Врачи боролись за жизнь девочки, но спасти ее не удалось.

Тело подростка доставлено в Центр судебно-медицинской экспертизы для проведения нескольких лабораторных исследований, а правоохранители начали расследование, в ходе которого собираются установить все обстоятельства гибели ребенка.

Источник: rupor.md.

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