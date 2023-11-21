17:26 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Трагедия в Кишиневе: 14-летняя девочка умерла, отравившись таблетками
Подростка доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, но спасти не удалось.
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14-летняя девочка скончалась в больнице. Трагедия произошла вчера, 20 ноября, около 6:35, в столичном Центре матери и ребенка.
Подростка доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Предполагается, что она отравилась таблетками.
Врачи боролись за жизнь девочки, но спасти ее не удалось.
Тело подростка доставлено в Центр судебно-медицинской экспертизы для проведения нескольких лабораторных исследований, а правоохранители начали расследование, в ходе которого собираются установить все обстоятельства гибели ребенка.
Источник: rupor.md.