17:53 (мск), источник: АиФ Кубань
В жестком ДТП в Крымске погиб человек, четверо госпитализированы
Дорожно-транспортное происшествие с погибшим произошло в Крымске 21 ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В жестком ДТП в Крымске погиб человек, четверо госпитализированы, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краю.
Дорожно-транспортное происшествие с погибшим произошло в Крымске 21 ноября.
46-летний водитель «Хендай IX35», двигаясь по ул. Луначарского, превысил скорость, выехал на встречку, где врезался в «Тойоту Верса». За рулем второй иномарки был 22-летний мужчина. В результате столкновения виновник аварии погиб на месте. Водителя второго автомобиля и троих его пассажиров госпитализировали.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Напомним, на Кубани два человека погибли в ДТП из-за вышедшей на дорогу коровы. По предварительным данным, водитель «Мерседеса» врезался в корову, которую от удара отбросило на встречную полосу. Там ее сбила машина скорой помощи.