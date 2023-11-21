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17:53 (мск), источник: АиФ Кубань

В жестком ДТП в Крымске погиб человек, четверо госпитализированы

Дорожно-транспортное происшествие с погибшим произошло в Крымске 21 ноября.

Источник: ГУ МВД

В жестком ДТП в Крымске погиб человек, четверо госпитализированы, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краю.

Дорожно-транспортное происшествие с погибшим произошло в Крымске 21 ноября.

46-летний водитель «Хендай IX35», двигаясь по ул. Луначарского, превысил скорость, выехал на встречку, где врезался в «Тойоту Верса». За рулем второй иномарки был 22-летний мужчина. В результате столкновения виновник аварии погиб на месте. Водителя второго автомобиля и троих его пассажиров госпитализировали.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, на Кубани два человека погибли в ДТП из-за вышедшей на дорогу коровы. По предварительным данным, водитель «Мерседеса» врезался в корову, которую от удара отбросило на встречную полосу. Там ее сбила машина скорой помощи.

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