В работе «Крымэнерго» нашли нарушения на 720 млн рублей

Их обнаружили сотрудники службы финансового надзора в ходе внеплановой выездной проверки, сообщила пресс-служба ведомства.
Специалисты проверили финансовое состояние предприятия с января прошлого года по июль текущего года, процедуру проведения закупок на предприятии, выполнение условий договоров на поставку товаров.
«В ходе проведения проверки установлены нарушения требований финансовой дисциплины и законодательства в сфере закупок на общую сумму 721 млн рублей», — говорится в сообщении.
Как уточнили в службе финнадзора, «Крымэнерго» допустило нарушения на 300 млн рублей при проведении закупок материалов, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Среди основных — неверное определение победителя конкурса, завышение цены контракта и стоимости приобретенных товаров.
Также установлено неэффективное использование средств и имущества предприятия на закупку установки горизонтально-направленного бурения стоимостью 20,5 млн рублей. Она отработала только 46 часов и в дальнейшем не использовалась. Кроме того, предприятие приобрело за 14 млн рублей модуль по учету и начислению абонентской платы для юридических лиц, который ни разу не был задействован.
Кроме того, предприятие понесло убытки из-за несвоевременной оплаты поставщикам пеней и судебных расходов и в результате неэффективно принятых управленческих решений по необоснованному увольнению сотрудников.
«По результатам проведенной проверки можно сделать вывод о том, что министерство топлива и энергетики Республики Крым и руководство “Крымэнерго” не осуществляли должным образом контроль за деятельностью предприятия, работой структурных подразделений, что привело к значительному завышению расходов, увеличению убытков предприятия и отвлечению денежных средств из оборота предприятия», — констатировали в службе финнадзора.
Ведомство проинформировало о результатах проверки главу республики и направило соответствующий акт в комитет по противодействию коррупции для принятия мер реагирования и возбуждению уголовных дел.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора департамента «Крымэнерго» по обвинению в превышении должностных полномочий. По данным СК, он разработал преступную схему, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись многомиллионные суммы задолженности.