18:10 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В центре Таганрога случилась авария с двумя такси
В центре Таганрога случилась авария с участием двух такси.
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ДТП произошло днем 21 ноября. Горожане поделились в социальных сетях кадрами с места происшествия.
Водитель за рулем «Рено Логан» ехал по улице Октябрьской. На пересечении с Гоголевским он врезался в другое такси той же марки. Вероятно, из-за неработающего светофора водитель одной из машин не пропустил другую.
Одно из такси отбросило в металлическое ограждение. Пострадал ли кто-то в ДТП — неизвестно. Пока УГИБДД не давало комментарий по поводу аварии.