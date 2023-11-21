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18:10 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В центре Таганрога случилась авария с двумя такси

В центре Таганрога случилась авария с участием двух такси.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

ДТП произошло днем 21 ноября. Горожане поделились в социальных сетях кадрами с места происшествия.

Водитель за рулем «Рено Логан» ехал по улице Октябрьской. На пересечении с Гоголевским он врезался в другое такси той же марки. Вероятно, из-за неработающего светофора водитель одной из машин не пропустил другую.

Одно из такси отбросило в металлическое ограждение. Пострадал ли кто-то в ДТП — неизвестно. Пока УГИБДД не давало комментарий по поводу аварии.

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