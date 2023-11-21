18:22 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Фергане супружеская пара погибла, отравившись угарным газом
В Генеральной прокуратуре рассказали подробности.
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21 ноября в махалле «Амиркулмерган» города Коканда угарным газом отравилась семья: 51-летний мужчина и его 49-летняя супруга. Об этом UzNews.uz сообщили в Генеральной прокуратуре.
Отмечается, что в первоначальном заключении, представленном больницей, указано, что причиной смерти супружеской пары стало острое отравление угарным газом.
По факту произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка.