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18:22 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В Фергане супружеская пара погибла, отравившись угарным газом

В Генеральной прокуратуре рассказали подробности.

Источник: Uznews

21 ноября в махалле «Амиркулмерган» города Коканда угарным газом отравилась семья: 51-летний мужчина и его 49-летняя супруга. Об этом UzNews.uz сообщили в Генеральной прокуратуре.

Отмечается, что в первоначальном заключении, представленном больницей, указано, что причиной смерти супружеской пары стало острое отравление угарным газом.

По факту произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка.

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