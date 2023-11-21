18:45 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Смертельное ДТП в Молдове: водитель и его пассажир погибли, когда мотоцикл вылетел на обочину и врезался в столб
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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18-летний мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП во Флорештском районе. Смертельная авария произошла в понедельник, 20 ноября. 18-летний парень на мотоцикле без номерных знаков не вписался в поворот, вылетел на обочину и врезался в столб.
Мотоциклист и находившийся с ним 32-летний пассажир скончались на месте, пишет pulsmedia.md.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.