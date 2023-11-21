19:31 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
Акмолинец застрелил своего знакомого и забрал его автомобиль
Подозреваемого в убийстве задержали в дежурные сутки акмолинские полицейские, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Polisia.kz.
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В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий и слаженных действий сотрудников полиции, подозреваемый в убийстве 23-летнего жителя города Макинска задержан по «горячим следам».
Оперативно-розыскные мероприятия контролировал лично начальник ДП области Нурсултан Мукашев. Мужчину задержали в 11.00 часов в одном из сел Сандыктауского района. Установлено, что в данном населенном пункте проживает его родственник.
Также, на территории района обнаружена угнанная автомашина, принадлежащая убитому, и оружие.
Трагедия произошла 21 ноября. Предварительно установлено, что около 01.30 часов 27-летний житель Макинска из огнестрельного оружия совершил убийство своего знакомого.
После чего подозреваемый скрылся с места происшествия, угнав автомобиль Toyota Land Cruzer Prado 150.
В настоящее время в рамках досудебного расследования по статье УК РК «Убийство». Полицейские выясняют причины, побудившие задержанного совершить тяжкое преступление.