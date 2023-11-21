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19:31 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Акмолинец застрелил своего знакомого и забрал его автомобиль

Подозреваемого в убийстве задержали в дежурные сутки акмолинские полицейские, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Polisia.kz

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий и слаженных действий сотрудников полиции, подозреваемый в убийстве 23-летнего жителя города Макинска задержан по «горячим следам».

Оперативно-розыскные мероприятия контролировал лично начальник ДП области Нурсултан Мукашев. Мужчину задержали в 11.00 часов в одном из сел Сандыктауского района. Установлено, что в данном населенном пункте проживает его родственник.

Также, на территории района обнаружена угнанная автомашина, принадлежащая убитому, и оружие.

Трагедия произошла 21 ноября. Предварительно установлено, что около 01.30 часов 27-летний житель Макинска из огнестрельного оружия совершил убийство своего знакомого.

После чего подозреваемый скрылся с места происшествия, угнав автомобиль Toyota Land Cruzer Prado 150.

В настоящее время в рамках досудебного расследования по статье УК РК «Убийство». Полицейские выясняют причины, побудившие задержанного совершить тяжкое преступление.

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