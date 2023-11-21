Еще один пожар произошел на Минском тракторном заводе

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям во вторник ликвидировали возгорание на территории Минского тракторного завода, сообщили в ведомстве.
Как уточняется в Telegram-канале МЧС, пожар произошел на ул. Долгобродская, 29 в столице.
Там отмечается, что никто в результате инцидента не пострадал, а его причина устанавливается.
Напомним, вчера, 20 ноября, МЧС также сообщило о пожаре на МТЗ. В министерстве пояснили, что на предприятии произошло загорание горючих элементов трансформатора, отложений масла на его корпусе, а также вытекавшего масла на площади около 30 квадратных метров.
По данным ведомства, обошлось без пострадавших, а причины произошедшего выясняются.
Возгорания на предприятиях
До пожаров на Минском тракторном заводе также сообщалось о происшествии, связанным с огнем, на территории ОАО «Витебскдрев». 11 ноября там загорелась пылевоздушная смесь, а далее последовало воспламенение и выброс продуктов горения. Благодаря сработавшей системе оповещения, 35 работников предприятия самостоятельно покинули один из цехов. В результате ЧП пострадал один человек. В связи с произошедшим СК возбудил уголовное дело по факту нарушений производственно-технической дисциплины и безопасности.
А в середине октября этого года пожар возник на территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Прибыв на место, спасатели обнаружили задымление из насосной комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, пожар был ликвидирован. Никто из работников МНПЗ не пострадал.