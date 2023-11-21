19:56 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Свет не удалось подать в шесть сел Павлодарской области
Восстановление линии электропередачи в одном из сел затрудняет бурелом.
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ПАВЛОДАР, 21 ноя — Spunik. Ремонт оборванных бурей высоковольтных линий продолжают в шести селах Павлодарской области, сообщили в пресс-службе акима.
Глава региона Асаин Байханов провёл заседание оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды, бушевавшей в ночь с 18 на 19 ноября.
Из 18 сел, остававшихся без света, электричество подано в 12, продолжаются ремонтные работы в шести селах трёх районов региона.
Наладить электроснабжение в районе Аккулы должны сегодня ночью. В Баянаульском районе полностью выполнить ремонт и подключить всех абонентов планируется днем 22 ноября, после установки дополнительных опор линий электропередачи.
В Щербактинском районе работы осложняются тем, что поврежденные опоры находятся вблизи соснового бора. Там сейчас ведётся расчистка поваленных деревьев. После этого специалисты сразу же займутся монтажом новых опор. Восстановить подачу электроэнергии они рассчитывают до конца завтрашнего дня.
Отмечалось, что восстановлением электроснабжения занимаются 43 аварийные бригады (более 150 человек) и 68 единиц техники, в том числе привлеченные из менее пострадавших северных районов области.
Сегодня специалисты приступили также к ремонту 16 социальных объектов, на которых штормовой ветер повредил кровли. Еще на 67 пострадавших зданиях работы начнутся завтра.
Асаин Байханов отметил, что 22 ноября в регионе прогнозируется усиление ветра до 23 м/с, в связи с чем акиматам необходимо приготовиться к обеспечению дополнительной безопасности работ по восстановлению объектов.