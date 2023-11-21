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Главные новости к вечеру 21 ноября
20:40 (мск), источник: Газета.Ру

Мошенники отправили курьера за деньгами в больницу к пенсионерке, попавшей под машину

В Москве женщина попала под машину, когда шла отправлять деньги мошенникам, злоумышленники отправили курьера к ней в больницу.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мошенники связались с 67-летней россиянкой в одном из мессенджеров и предупредили о звонке якобы из ФСБ, женщине сообщили, что ее подозревают в переводе денег для запрещенной в России организации.

Спустя сутки пенсионерке позвонили «работники» Центробанка и заявили, что ей необходимо оформить кредит в сумме 1,1 млн рублей и перевести деньги на указанный счет.

Когда женщина шла от банкомата, ее сбила машина, пострадавшую доставили в Боткинскую больницу, в приемный покой к ней пришел курьер и забрал деньги.

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