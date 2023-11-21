Двухлетний малыш потерялся в Минске: сотрудники милиции нашли родителей

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня сотрудники милиции оперативно нашли родителей потерявшегося двухлетнего ребенка, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
Инцидент произошел около 15.00 вблизи домов № 11 и № 13 по улице Янковского. На малолетнего мальчика, который был на улице без сопровождения взрослых, обратила внимание прохожая. Малыш ничего не мог объяснить, и женщина позвонила в милицию. Сотрудники Фрунзенского РУВД оперативно прибыли на место вызова.