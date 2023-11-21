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22:19 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Двухлетний малыш потерялся в Минске: сотрудники милиции нашли родителей

«На данный момент родители ребенка установлены. Он передан законным представителям», — сказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома.

Источник: belta.by

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня сотрудники милиции оперативно нашли родителей потерявшегося двухлетнего ребенка, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Инцидент произошел около 15.00 вблизи домов № 11 и № 13 по улице Янковского. На малолетнего мальчика, который был на улице без сопровождения взрослых, обратила внимание прохожая. Малыш ничего не мог объяснить, и женщина позвонила в милицию. Сотрудники Фрунзенского РУВД оперативно прибыли на место вызова.

«На данный момент родители ребенка установлены. Он передан законным представителям», — сказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома.

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