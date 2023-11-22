10:45 (мск), источник: Фонтанка
Пассажиров рейса Москва — Петербург высадили из самолета. Кто-то неудачно пошутил про бомбу
Пассажиров рейса Москва — Петербург высадили из самолета из-за неудачной шутки про бомбу.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В аэропорту Внуково всех 189 пассажиров рейса ДP 213 Москва — Петербург высадили из самолета и заставили повторно пройти проверку из-за шутки про бомбу, сообщает MSK1.RU 21 ноября.
Рейс, судя по онлайн-табло Внуково, выполняет авиакомпания «Победа». По словам очевидца, пассажиры уже успели расположиться на своих местах и ждали взлета, но тут бортпроводники попросили всех выйти из самолета. Их отвезли в терминал для повторной проверки.
По предварительным данным, кто-то в самолете пошутил про бомбу, из-за чего сотрудники решили заново проверить всех пассажиров.
Согласно онлайн-табло, самолет в Петербург всё-таки вылетел, правда не в 20:50, как должен был по расписанию, а в 22:31.