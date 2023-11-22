03:33 (мск), источник: РИА Новости
В Хабаровске обнаружили тела матери и ребенка
В Хабаровске обнаружили тела матери и ребенка с признаками насильственной смерти.
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ХАБАРОВСК, 22 ноя — РИА Новости. Тела матери и ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в многоквартирном жилом доме в Хабаровске, сообщает прокуратура Хабаровского края.
«Во вторник в квартире жилого дома по улице Волочаевская, 87 в Хабаровске обнаружен труп пятилетнего ребенка с признаками насильственной смерти. Тело 33-летней матери ребенка обнаружено рядом с многоквартирным домом. На место происшествия выезжали прокурор Хабаровска Юрий Попов и прокурор Индустриального района Хабаровска Илья Блудов», — сообщает прокуратура региона.
Как сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, по предварительной версии, мать свела счеты с жизнью. Подчеркивается, что следствие даст оценку всем версиям случившегося, в том числе причастности женщины к убийству ребенка. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).
Прокуратура Индустриального района города проводит проверку, по итогам которой будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также надзорное ведомство контролирует ход проверки, проводимой правоохранительными органами.