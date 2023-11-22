03:28 (мск), источник: PrimaMedia.ru
В Приморье обманули еще 4-х пенсионеров на сумму более 4 млн рублей
Полиция вышла на след преступников — задержан курьер, передававший деньги мошенникам.
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В Приморье еще четверо пожилых людей стали очередными жертвами телефонных мошенников. Аферисты использовали старую криминальную схему — сообщали своим жертвам, что их родственники попали в беду и предлагали свою помощь. Таким образом преступникам удалось завладеть 4,2 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.
Очередной жертвой аферистов стал 83-летний житель Владивостока. На домашний телефон ему позвонил неизвестный и представился сотрудником силового ведомства. Собеседник рассказал пенсионеру, что якобы его супруга стала виновницей серьёзного ДТП, после чего предложил свою помощь в непривлечении её к уголовной ответственности.
Доверившись звонившему, пожилой мужчина собрал 1,9 млн рублей и отдал пакет с наличностью прибывшему вскоре посыльному. Позднее пенсионера убедили отдать тому же самому курьеру ещё 800 тысяч рублей и 5 тысяч долларов США, пояснив, что первой суммы оказалось недостаточно для решения вопроса. Только после этого потерпевший самостоятельно связался с женой и понял, что стал жертвой мошенников, так как с ней ничего подобного не произошло.
Оперативники вышли на след мошенников и задержали молодого человека, забравшего у пенсионера сбережения. Им оказался 18-летний житель Владивостока. По версии полиции, он работал на телефонных аферистов, действовавших по криминальной схеме «Ваш родственник попал в беду», не был лично с ними знаком и все указания от них получал в мессенджере.
Сыщики установили, что задержанный посыльный причастен к аналогичным хищениям денежных средств ещё у трёх пожилых жительниц Приморского края, у одной из которых он забрал 1,9 млн рублей.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Курьер находится под стражей.