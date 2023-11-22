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04:54 (мск), источник: ТК Город

В Иркутске ищут пропавшего две недели назад 46-летнего мужчину

Полиция в Иркутске ищет 46-летнего Алексея Лучникова, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ГУ МВД

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, с заявлением о розыске обратилась дочь мужчины. По ее словам, он ушел из дома утром 8 ноября. Последний раз Лучникова видели днем в микрорайоне Приморский. Больше о нем ничего неизвестно.

Приметы:

на вид 50 лет, рост около 160 см, среднего телосложения; короткая стрижка, волосы темно-русые, глаза голубые; был одет в черную куртку, темные брюки и водолазку с рисунком оленя; на ногах черные кроссовки с белыми вставками по бокам.

Особые приметы:

желтый шарик-сережка в левом ухе.

Всех, кто что-нибудь знает о местонахождении Алексей Лучникова, просят позвонить по телефонам.

8 (3952) 42−04−51; 8 924 608−88−92.

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