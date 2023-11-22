Главное
Спецоперация на Украине
07:49 (мск), источник: АиФ Пермь

В ходе СВО погиб 35-летний контрактник из Пермского края Павел Носков

На военную службу он в отправился весной 2023 года.

Контрактник из Пермского края — 35-летний Павел Носков — погиб в ходе СВО, сообщила администрация Верещагинского городского округа.

Мужчине было 35 лет.

«Он родился 1 января 1988 года. Окончил Рождественскую школу Пермского района. После его семья перебралась в Верещагино. Павел Носков трудился в Перми, Чусовом. Он получил специальности сварщика, плотника и повара», — расскзали в администрации.

На военную службу Павел Носков отправился весной 2023 года. Он заключил контракт в мае.

«У мужчины остались мама и сестра. Глубокие соболезнования родным и близким», — говорят в администрации.

Информацию о дате и месте церемонии прощания обещают сообщить позже.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Обязательно ли заводить электронную трудовую? - эксперт
Садоводам: как правильно сохранить выращенные овощи
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта