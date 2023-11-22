07:49 (мск), источник: АиФ Пермь
В ходе СВО погиб 35-летний контрактник из Пермского края Павел Носков
На военную службу он в отправился весной 2023 года.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Контрактник из Пермского края — 35-летний Павел Носков — погиб в ходе СВО, сообщила администрация Верещагинского городского округа.
Мужчине было 35 лет.
«Он родился 1 января 1988 года. Окончил Рождественскую школу Пермского района. После его семья перебралась в Верещагино. Павел Носков трудился в Перми, Чусовом. Он получил специальности сварщика, плотника и повара», — расскзали в администрации.
На военную службу Павел Носков отправился весной 2023 года. Он заключил контракт в мае.
«У мужчины остались мама и сестра. Глубокие соболезнования родным и близким», — говорят в администрации.
Информацию о дате и месте церемонии прощания обещают сообщить позже.