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06:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Умерла от истощения: красноярских супругов-сыроедов будут судить после смерти двухлетней дочери

В Красноярске супругов-сыроедов будут судить после смерти двухлетней дочери.

Родители-сыроеды из Красноярска предстанут перед судом после смерти двухлетней дочери. Об этом сообщили в СК. Семейной паре грозит до трех колонии.

Малышка умерла в апреле 2023 года. По версии следствия, родители полностью исключили из ее рациона мясо, рыбу, яйца и молоко. И это еще не все. К квалифицированным врачам ребенка тоже не водили. Только нетрадиционная медицина. Все это в сумме привело к тому, что у двухлетней малютки начались серьезные проблемы со здоровьем. У нее развились хроническое расстройство питания, анемия и отставание в физическом развитии.

В апреле этого года она заболела коронавирусом. Супруги попытались вылечить ребенка самостоятельно. Однако девочка умерла.

Супруги Денис и Светлана свою вину не признали. 36-летняя супруга после смерти дочери и вовсе выложила в социальных сетях видео, на котором она развеивает прах своей дочери где-то в лесу. Также женщина увлекается медитативными танцами и практикует Yoni Steam. То есть, садиться над кастрюлей с кипятком, и накрывает одеялом все, что ниже пояса.

Однако главное увлечение родителей — живое масло. На его производство супруг Денис даже получил грант от государства. Всего около пятисот тысяч рублей. Масло делают, например, из орехов, различных семян и косточек. У супругов было даже небольшое домашнее производство.

На идеях «правильного» питания Светлана с Денисом и сошлись. Прививали эти ценности они и детям. К примеру, весь день могли просидеть на одном только арбузном соке. Кстати, у семейной пары есть еще двое ребятишек. Это дочки семи и четырех лет.

Как сообщили в СК, органы опеки начали процедуру по лишению родительских прав. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

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