08:00 (мск), источник: Комсомольская правда
Минус два миллиона: две хабаровчанки взяли кредиты и перевели деньги незнакомцам
Две жительницы Хабаровска попали в ловушку мошенников из-за страха потери денег.
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В полицию обратилась 59-летняя женщина, занятая в сфере образования, которая стала жертвой мошенничества. Она взяла кредит и перевела аферистам 1,2 миллиона рублей.
Неизвестный, представившийся сотрудником полиции, позвонил ей и сказал, что от ее имени кто-то пытается оформить кредит. Чтобы предотвратить предполагаемые мошеннические действия, собеседник уговорил женщину поехать в банк, взять кредит и перевести деньги на «безопасные» счета. Женщина выполнила все требования.
— Еще одной жертвой дистанционных мошенников стала сотрудница предприятия, которая по аналогичной схеме перевела злоумышленникам 600 тысяч рублей, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Потерпевшие предварительно уже были ознакомлены с подобными мошенническими схемами из СМИ, но все равно попались на уловки аферистов. Хабаровчан призывают быть бдительными и не доверять незнакомцам.