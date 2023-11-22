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Спецоперация на Украине
08:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Минус два миллиона: две хабаровчанки взяли кредиты и перевели деньги незнакомцам

Две жительницы Хабаровска попали в ловушку мошенников из-за страха потери денег.

Источник: Комсомольская правда

В полицию обратилась 59-летняя женщина, занятая в сфере образования, которая стала жертвой мошенничества. Она взяла кредит и перевела аферистам 1,2 миллиона рублей.

Неизвестный, представившийся сотрудником полиции, позвонил ей и сказал, что от ее имени кто-то пытается оформить кредит. Чтобы предотвратить предполагаемые мошеннические действия, собеседник уговорил женщину поехать в банк, взять кредит и перевести деньги на «безопасные» счета. Женщина выполнила все требования.

— Еще одной жертвой дистанционных мошенников стала сотрудница предприятия, которая по аналогичной схеме перевела злоумышленникам 600 тысяч рублей, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Потерпевшие предварительно уже были ознакомлены с подобными мошенническими схемами из СМИ, но все равно попались на уловки аферистов. Хабаровчан призывают быть бдительными и не доверять незнакомцам.

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