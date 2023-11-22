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07:42 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске женщина выбросилась с балкона жилого дома

Полиция и следователи обнаружили в квартире тело ребёнка со следами насильственной смерти.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка и его матери, его ведут сотрудники Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации. По информации правоохранительных органов, 21 ноября в квартире многоэтажного дома по ул. Волочаевская, 87 обнаружено тело ребенка со следами насильственной смерти, а во дворе — тело 33-летней женщины, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как рассказали соседи, инцидент произошел в 15:20, несколько человек из этого подъезда многоэтажки слышали звук сильного удара. Как рассказали граждане, погибшая женщина в этом доме не проживала уже некоторое время, но в квартире в высотке прописаны её родственники. Имеются сведения, что у женщины имелись некоторые проблемы со здоровьем, которые могли повлиять на ее поведение.

Как уточнили в краевой прокуратуре, на место происшествия выезжали прокурор Хабаровска Юрий Попов и прокурор Индустриального района Илья Блудов.

В Следственном управлении Следственного комитета добавили, что специалисты дадут оценку всем версиям случившегося, в том числе возможной причастности женщины к совершению убийства ребенка.

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