07:41 (мск), источник: Комсомольская правда
Ударил по машине, разрушил арку: в центре Владивостока подъемник рухнул с фасада здания
Во Владивостоке люлька рабочих рухнула с фасада здания.
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Во Владивостоке утром 22 ноября с фасада здания на Лазо, 8, рухнула люлька рабочих и сломала металлическую арку. Ее предварительно установили для безопасности пешеходов. По предварительной информации, в момент обрушения людей поблизости не было, однако пострадал припаркованный автомобиль Mazda CX-5, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В управляющей компании «КП» рассказали, что был заключен договор с подрядчиком на ремонт фасада. Однако подрядчик заключил еще один договор на установку использование люльки. Устройство проверили в начале рабочего дня, судя по всему, оно оказалось плохо закреплено и свалилось вниз. Благо, на ней в этот момент никого не было.
Что касается поврежденного припаркованного авто, с этой ситуацией разбирается прокуратура. Ведомство даст оценку исполнению требований законодательства и нормативов при проведении работ.