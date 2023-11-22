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Спецоперация на Украине
07:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Ударил по машине, разрушил арку: в центре Владивостока подъемник рухнул с фасада здания

Во Владивостоке люлька рабочих рухнула с фасада здания.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке утром 22 ноября с фасада здания на Лазо, 8, рухнула люлька рабочих и сломала металлическую арку. Ее предварительно установили для безопасности пешеходов. По предварительной информации, в момент обрушения людей поблизости не было, однако пострадал припаркованный автомобиль Mazda CX-5, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

В управляющей компании «КП» рассказали, что был заключен договор с подрядчиком на ремонт фасада. Однако подрядчик заключил еще один договор на установку использование люльки. Устройство проверили в начале рабочего дня, судя по всему, оно оказалось плохо закреплено и свалилось вниз. Благо, на ней в этот момент никого не было.

Что касается поврежденного припаркованного авто, с этой ситуацией разбирается прокуратура. Ведомство даст оценку исполнению требований законодательства и нормативов при проведении работ.

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