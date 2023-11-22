09:21 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Ташкенте 25-летний водитель Hyundai Sonata сбил насмерть мужчину
41-летний пешеход скончался в больнице несмотря на оказанную медицинскую помощь.
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По данным ГУВД, 21 ноября примерно в 22:30 на перекрестке улиц Нукуса и Авлиёота Мирабадского района гражданин Б. Б., 1998 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Sonata сбил пешехода. В результате мужчина Ф. К., 1982 года рождения, был госпитализирован. Он скончался в медучреждении несмотря на оказанную помощь.
По данном факту Следственным управлением ГУВД города Ташкента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 УК Республики Узбекистан (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Проводятся следственные действия.