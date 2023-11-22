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10:20 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии простились с погибшим в СВО 33-летним Марсилем Валиевым

В ходе СВО погиб 33-летний Марсиль Валиев. Об этом сообщает администрация Нефтекамска.

Источник: администрация Нефтекамска

Марсиль Валиев родился в Нефтекамске. После окончания школы № 5 получил профессию сварщика в Нефтекамском машиностроительном колледже.

С 2010 по 2011 годы проходил срочную военную службу в Свердловской области в должности водителя БМП. Демобилизовался в звании младший сержант. После армии работал в основном по полученной специальности — электросварщик.

В июле прошлого года Марсиль Валиев решил отправиться на СВО добровольно и заключил контракт о прохождении военной службы. 1 ноября 2023 года он погиб.

«Истинный патриот, верный и надежный товарищ, он принял решение, что не будет прятаться за спинами ребят. Низкий поклон ему за отвагу и честь. Сражаясь за правое дело, он защищал свою Родину, близких и родных от угрозы распространения фашизма», — написали в администрации.

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