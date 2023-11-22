11:02 (мск), источник: АиФ Новосибирск
В Новосибирске проведут проверку по факту получения ожогов ребенком
В общежитии в Первомайском районе пострадали мужчина и 9-месячный ребенок.
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В Новосибирске будет проведена проверка по факту получения ожогов 9-месячным ребенком из-за прорыва трубы. Об этом сообщил СУ СКР по региону.
22 ноября в СМИ распространилась информации о том, что утром в результате прорыва трубы в общежитии в Первомайском районе Новосибирска мужчина и 9-месячный ребенок получили травмы. На пятом этаже здания произошел прорыв трубы и оттуда начал хлестать кипяток.
На данный момент следственный отдел по Первомайскому району Новосибирска СУ СКР по области проводит доследственную проверку.
Известно, что на месте происшествия работает следственная группа. Обстоятельства еще устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.