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08:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Свердловской области произошло очередное ДТП с пассажирским автобусом

Один человек попал в больницу, а на проезжей части обнаружили недостатки.

Источник: ГИБДД Свердловской области

В Свердловской области отечественная легковушка столкнулась с пассажирским автобусом. Инцидент произошел 21 ноября в селе Криулино Красноуфимского района.

Около 17:30 мужчина 55 лет за рулем ВАЗ 21150 двигался по улице Советской, не справился с управлением и врезался в двигающийся по встречной полосе пассажирский автобус ПАЗ 32053−70, которым управлял 51-летний мужчина. Предполагается, что авария произошла из-за того, что водитель легковушки выбрал небезопасную скорость движения и не учел погодные условия.

— В результате происшествия водитель легкового автомобиля, житель Красноуфимского района, получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован в районную больницу города Красноуфимска, — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.

ПАЗ вез двух пассажиров по маршруту Красноуфимск — Сарана. Люди в салоне были пристегнуты и не пострадали.

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили на дороге снежный накат и выдали ее владельцу рекомендацию по устранению недостатка.

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