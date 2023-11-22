08:56 (мск), источник: Комсомольская правда
В Свердловской области произошло очередное ДТП с пассажирским автобусом
Один человек попал в больницу, а на проезжей части обнаружили недостатки.
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В Свердловской области отечественная легковушка столкнулась с пассажирским автобусом. Инцидент произошел 21 ноября в селе Криулино Красноуфимского района.
Около 17:30 мужчина 55 лет за рулем ВАЗ 21150 двигался по улице Советской, не справился с управлением и врезался в двигающийся по встречной полосе пассажирский автобус ПАЗ 32053−70, которым управлял 51-летний мужчина. Предполагается, что авария произошла из-за того, что водитель легковушки выбрал небезопасную скорость движения и не учел погодные условия.
— В результате происшествия водитель легкового автомобиля, житель Красноуфимского района, получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован в районную больницу города Красноуфимска, — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.
ПАЗ вез двух пассажиров по маршруту Красноуфимск — Сарана. Люди в салоне были пристегнуты и не пострадали.
Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили на дороге снежный накат и выдали ее владельцу рекомендацию по устранению недостатка.