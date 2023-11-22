Раненый офицер «Отважных» подбил танк в бою с «Азовом»*, заявил разведчик

«Информация была, что какое-то спецподразделение “Азова”* было. Побили их. Наступали-наступали они, но, грубо говоря, здесь они наступили в лужу. Выкатывались танки, но были уничтожены. С нашей роты офицер подбил один (танк. — Прим. ред.) из гранатомета, будучи раненым», — отметил Фокс.
По словам военных из группировки ЦВО, задача «Азова»* заключалась в попытке прорваться 15 ноября к оборонительной линии России в лесах у города Кременная (ЛНР. — Прим. ред.). До этого в Кременском лесу начали активно действовать несколько диверсионно-разведывательных групп нацбата и других элитных подразделений Киева, некоторые из них оказались в окружении бойцов «Отважных» и после боев отступили с потерями.
Подтвержденные потери ВСУ только на этом участке линии соприкосновения составили два танка, одну МТ-ЛБ и еще одну неопознанную единицу техники — предположительно, БМП или танк. Среди солдат «Азов»* потерял от 60 человек убитыми и ранеными.
«Обучение у них, конечно, хорошее. Я к тому, что данный танк они потом стали использовать как укрытие. Под этим танком у противника была организована точка — снайпер и пулеметчик. Долго их “выкуривали”, но, по-моему, вчера их “выкурили”, — рассказал Фокс.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук ранее сообщал РИА Новости, что Вооруженные силы России нанесли поражение украинской бригаде «Азов»* на Краснолиманском направлении.
* Террористическая организация, запрещенная в России.