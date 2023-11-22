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10:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Безжалостно пытали и сожгли живьем: в Иркутске начался суд по громкому убийству

Двоих мужчин обвиняют в похищении и жестокой расправе над пенсионером (18+).

Источник: IrkutskMedia.ru

Первое судебное заседание по делу о зверском убийстве пенсионера состоялось в Иркутском областном суде утром накануне, 21 ноября. На скамье подсудимых оказались двое жителей Осинского района 34 и 43 лет. Мужчинам предъявлено обвинение в похищении двух мужчин, издевательствах, пытках и расправе над одним из пленников в последующем. Корр. ИА IrkutskMedia, присутствовавший на заседании, отмечает, что во время процесса обвиняемые держались бодро, переговаривались между собой, улыбались.

Рядом с фигурантами находился также потерпевший по данному уголовному делу, который был похищен и подвергся пыткам. Он находится под стражей, так как в отношении него в настоящий момент проводятся следственные действия по другому делу. Выяснилось, что мужчина имеет всего 3 класса образования и не умеет ни читать, ни писать.

Присутствовали и потерпевшие — родные и близкие убитого 67-летнего мужчины. Защита настаивала о переквалификации судебного заседания из открытого в закрытое, а также о запрете фото— и видеосъемки со стороны представителей СМИ. Адвокат объяснила позицию тем, что в сторону семьи и детей ее подзащитного может открыться травля из-за публикации материалов в информационном поле. В итоге судебное заседание из открытого было переведено в частично открытое — СМИ было разрешено отснять лишь часть процесса.

Обвиняемые держались бодро и на вопросы судьи отвечали охотно. Выяснилось, что оба они имеют среднее образование (9 классов), а один из фигурантов является многодетным отцом. Однако вниманием со стороны СМИ участники процесса не были довольны, к примеру, вот такой кадр с демонстрацией неприличного жеста в адрес представителей средств массовой информации удалось сделать нашему корреспонденту.

Прокурор на протяжении получаса зачитывала протокол уголовного дела с места событий. Совершенные в отношении пленников зверства вызывают настоящий шок. Как следует из материалов дела, обвиняемые действовали по предварительному сговору. От лица, личность которого не удалось установить, предполагаемый злоумышленник получили информацию о том, что его лошадь якобы украл некий Г.

Чтобы разобраться, так ли это, найти лошадь и потребовать возмещение ущерба, фигурант обратился за помощью к своему знакомому в похищении. Сообщники разработали план, обманом заманили Г. к одному из магазинов в селе Никольск и усадили в Toyota Hilux. После этого пленника отвезли в безлюдное место в Осинском районе.

С этого момента для жертвы похищения начался кошмар. Нетрезвые похитители, угрожая ножом, требовали признаться в краже лошади и назвать соучастников кражи. Опасаясь за свою жизнь, пленник оговорил себя и своего брата, сообщив, что действительно похитил лошадь и продал за 30 тысяч рублей 67-летнему пенсионеру. Получив недостоверные сведения, злоумышленники на Mitsubishi Pajero отправились похищать «покупателя».

Будучи пьяными, фигуранты встретили мужчину за рулем его УАЗа, преградили ему путь, выволокли мужчину из машины и ударили по лицу. После этого похитители также посадили пенсионера в свой автомобиль, еще раз ударили и перевязали руки скотчем. Возможности выбраться у пожилого мужчины не было.

Чтобы скрыть следы похищения, сообщники угнали его автомобиль. После этого обоих пленников перевезли в другое село в Осинском районе, где сильно избили их. Далее автомобиль последовал в степь. Мужчин продолжали избивать кулаками и всем, что попадалось под руку — например, бутылкой. Высказывая угрозы, злоумышленники прижигали жертвам веки окурком, били ножом по телу. Не выдержав пыток и боясь за жизнь, пенсионер решил оговорить себя и признаться в покупке краденной лошади, которую, по его словам, он в дальнейшем продал за 1 млн рублей. После этого Г. удалось скрыться, а пожилого мужчину ожидала страшная участь.

Экзекуция продолжилась в разных местах Осинского района и во дворе одного из домов в селе Оса. Позже судмедэксперты зафиксируют на теле несчастного рваную рану головы, множественные колото-резанные раны: лица, предплечья, кисти; перелом носа, мужчине повредили легкое. Фигуранты прекрасно понимали, какую боль и страдания они приносят пленнику — это и было их целью, но позже у злоумышленников возник преступный умысел, направленный на убийство мужчины. Проявляя исключительную безжалостность и бессердечие, желая мучительной смерти жертвы, фигуранты ударили пенсионера ножом в лицо и тело.

Снова перевезя пленника в другое село и поняв, что он не умер от пыток, злоумышленники решили заживо сжечь его. Пенсионера облили горючим и подожгли, как станет известно позднее, он получил 45% ожогов тела.

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