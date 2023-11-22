08:38 (мск), источник: РИА Новости
«Ангарского маньяка» Попкова приговорили к 10 годам колонии
«Ангарского маньяка» Попкова за три убийства приговорили к 10 годам колонии.
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ИРКУТСК, 22 ноя — РИА Новости. В Иркутске суд приговорил серийного убийцу Михаила Попкова, ранее осужденного к пожизненному сроку, еще к 10 годам колонии особого режима за три убийства, сообщает Иркутская областная прокуратура.
Бывший ангарский милиционер Михаил Попков ранее был осужден на пожизненный срок. По первому уголовному делу, которое было рассмотрено судом в 2015 году, он был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 женщин. Суд признал его виновным в 56 убийствах.
После суда, находясь в заключении, маньяк признался в новых преступлениях. Ангарский городской суд в июне 2021 года признал Попкова виновным в совершении умышленного убийства еще двух женщин. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 годы совершил убийство еще 3 женщин.
Следователями СК и судом была доказана причастность Михаила Попкова к совершению убийства в 1997 году в поселке Жилкино Иркутска 27-летней женщины. В 1998 году на берегу реки Ангара в районе улицы Полярная Иркутска он убил 25-летнюю женщину. В 2003 году на территории Ново-Ленинского кладбища Иркутска Попков совершил убийство 31-летней женщины. В двух случаях маньяк задушил своих жертв, третьей нанес множественные ножевые ранения.
«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — говорится в сообщении.
В рамках расследования следователями СК допрошены 40 свидетелей, проведены две проверки показаний на месте свидетелей, две генетические судебно-медицинские экспертизы, три комиссионные судебно-медицинские экспертизы, судебная психолого-психиатрическая экспертиза Попкова, четыре осмотра места происшествия.
До вступления приговора в законную силу Попков будет находиться в СИЗО-1 Иркутска.
В 2015, 2018 годах приговорами Иркутского областного суда, а также в 2021 году приговором Ангарского городского суда Иркутской области Михаил Попков был осужден к пожизненному лишению свободы за убийство 83 женщин. С учетом нового приговора Попков осужден за убийство 86 женщин и покушении на убийства 3 женщин.