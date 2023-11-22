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11:59 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ

Женщина погибла под колесами грузовика в Павлодаре

Павлодар. 22 ноября. КазТАГ — Женщина погибла под колесами грузовика в Павлодаре, передает КазТАГ.

Источник: instagram.com/@tipavlo.dar

«21 ноября напротив дома № 83 по улице Естая в Павлодаре водитель FAW, не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил наезд на пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области в среду.

Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку.

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