11:59 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ
Женщина погибла под колесами грузовика в Павлодаре
Павлодар. 22 ноября. КазТАГ — Женщина погибла под колесами грузовика в Павлодаре, передает КазТАГ.
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«21 ноября напротив дома № 83 по улице Естая в Павлодаре водитель FAW, не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил наезд на пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области в среду.
Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку.