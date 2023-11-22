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08:44 (мск), источник: ИА Башинформ

Появились подробности массового ДТП на трассе М-5 в Башкирии

Как информировал ранее «Башинформ», утром 21 ноября под Уфой на автодороге М-5 «Урал» произошла авария с участием пяти машин. По уточненным данным пресс-службы столичной госавтоинспекции, 38-летний житель Московской области за рулем грузового автомобиля «Мерседес-Бенц» с прицепом, следуя по автодороге М-5 в сторону Нагаевского шоссе, допустил столкновение с машинами «Лада Приора» и Lada Xray, которые двигались в попутном направлении.

Источник: соцсети

От удара Lada Xray столкнулась с впереди движущимся автомобилем «БМВ», после чего обе «Лады» совершили наезд на грузовую «Сканию».

В дорожной аварии водитель «Приоры», 38-летняя жительница Иглинского района, с травмами головы была доставлена в больницу, после оказания медицинской помощи отпущена.

По факту ДТП сотрудники полиции начали разбирательство.

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