08:44 (мск), источник: ИА Башинформ
Появились подробности массового ДТП на трассе М-5 в Башкирии
Как информировал ранее «Башинформ», утром 21 ноября под Уфой на автодороге М-5 «Урал» произошла авария с участием пяти машин. По уточненным данным пресс-службы столичной госавтоинспекции, 38-летний житель Московской области за рулем грузового автомобиля «Мерседес-Бенц» с прицепом, следуя по автодороге М-5 в сторону Нагаевского шоссе, допустил столкновение с машинами «Лада Приора» и Lada Xray, которые двигались в попутном направлении.