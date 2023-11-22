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09:00 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Директора южноуральского нацпарка «Таганай» отправили в СИЗО

ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноября, ФедералПресс. Центральный районный суд Челябинска отправил в СИЗО директора нацпарка «Таганай» Эльвину Новоселову. Руководителя обвиняют в коррупции.

«Фигуранты дела отправлены под стражу на два месяца, до 10 января», — сообщили в пресс-службе суда.

Новоселову обвиняют во взяточничестве. В суде заявили, что нынешний директор нацпарка дала взятку заместителю директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексею Яковлеву, который ранее возглавлял нацпарк.

По материалам дела, Новоселова передала Яковлеву более миллиона рублей за свое назначение на место директора и повышение премий для сотрудников.

Директором нацпарка чиновник Минприроды был в период с 2010 по 2021 год. 20 ноября Яковлева задержали сотрудники ФСБ.

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