Директора южноуральского нацпарка «Таганай» отправили в СИЗО

«Фигуранты дела отправлены под стражу на два месяца, до 10 января», — сообщили в пресс-службе суда.
Новоселову обвиняют во взяточничестве. В суде заявили, что нынешний директор нацпарка дала взятку заместителю директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексею Яковлеву, который ранее возглавлял нацпарк.
По материалам дела, Новоселова передала Яковлеву более миллиона рублей за свое назначение на место директора и повышение премий для сотрудников.
Директором нацпарка чиновник Минприроды был в период с 2010 по 2021 год. 20 ноября Яковлева задержали сотрудники ФСБ.