08:34 (мск), источник: Комсомольская правда
Взял кредит и продал автомобиль: студент из Ангарска перевел аферистам около 1,7 млн рублей
В Ангарске мошенники выманили у 21-летнего студента около 1,7 млн рублей.
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Жертвами мошенников могут стать не только пожилые люди. Например, в Ангарске 21-летний студент продал свой автомобиль, чтобы перевести деньги телефонным аферистам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
— Как выяснили полицейские, молодому человеку позвонил лжесотрудник правоохранительного ведомства. Он рассказал легенду о том, что неизвестные лица пытаются взять кредит в банке на имя жертвы. Чтобы этого избежать, аферист посоветовал студенту самому взять кредит и отправить деньги на безопасный счет, — рассказывают в МВД.
Кроме того, студент пояснил, что у него есть автомобиль, который тут же предложили продать. Аферист сразу же нашел покупателей для иномарки в Иркутске. Ангарчанин продал кроссовер за один миллион 400 тысяч рублей, а вырученные деньги перевел по указанному счету преступников.
Аналогичным способом мошенники похитили у 25-летней жительницы Ангарска более одного миллиона рублей.