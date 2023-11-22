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08:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Взял кредит и продал автомобиль: студент из Ангарска перевел аферистам около 1,7 млн рублей

В Ангарске мошенники выманили у 21-летнего студента около 1,7 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Жертвами мошенников могут стать не только пожилые люди. Например, в Ангарске 21-летний студент продал свой автомобиль, чтобы перевести деньги телефонным аферистам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

— Как выяснили полицейские, молодому человеку позвонил лжесотрудник правоохранительного ведомства. Он рассказал легенду о том, что неизвестные лица пытаются взять кредит в банке на имя жертвы. Чтобы этого избежать, аферист посоветовал студенту самому взять кредит и отправить деньги на безопасный счет, — рассказывают в МВД.

Через некоторое время парню позвонил другой преступник, который представился сотрудником банка. Он добавил студента в «чат поддержки банка» и отправил потерпевшему фотографию удостоверения с должностью. Поверив ему, ангарчанин подал заявку на кредит в размере 360 тысяч рублей и перевел всю сумму мошенникам.

Кроме того, студент пояснил, что у него есть автомобиль, который тут же предложили продать. Аферист сразу же нашел покупателей для иномарки в Иркутске. Ангарчанин продал кроссовер за один миллион 400 тысяч рублей, а вырученные деньги перевел по указанному счету преступников.

Аналогичным способом мошенники похитили у 25-летней жительницы Ангарска более одного миллиона рублей.

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