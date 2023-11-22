09:50 (мск), источник: РИА Крым
Три беспилотника ВСУ сбили над Крымом
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Три украинских дрона сбиты российскими средствами ПВО над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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«Сегодня около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
Кроме того, четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море на пути к Крыму также в среду утром.
Ранее сообщалось, что семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер с десантной группой ВСУ были ликвидированы на пути к Крыму 17 ноября.