13:38 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
Убитый в Белой Калитве оказался криминальным авторитетом Борисенко
Ранее его осудили за заказное убийство бизнесмена Ильи Пятибратова.
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В Белой Калитве нашли тело криминального авторитета Владимира Борисенко, который ранее убил брата местного депутата. Напомним, тело мужчины обнаружили вечером 21 ноября в центре города с огнестрельными ранениями. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту происшествия, сейчас проводится расследование.
По данным ТГ-канала Don Mash, погибший — Владимир Борисенко, который в 2017 году совершил заказное убийство бизнесмена Ильи Пятибратова (брат депутата Петра Пятибратова). За это его осудили на 16 лет, однако он получил амнистию за службу в зоне СВО.
Сообщается, что полиция рассматривает версию заказного убийства. По информации канала, одна из версий нападения — месть Борисенко за организацию убийства Пятибратова.