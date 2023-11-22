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13:38 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Убитый в Белой Калитве оказался криминальным авторитетом Борисенко

Ранее его осудили за заказное убийство бизнесмена Ильи Пятибратова.

В Белой Калитве нашли тело криминального авторитета Владимира Борисенко, который ранее убил брата местного депутата. Напомним, тело мужчины обнаружили вечером 21 ноября в центре города с огнестрельными ранениями. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту происшествия, сейчас проводится расследование.

По данным ТГ-канала Don Mash, погибший — Владимир Борисенко, который в 2017 году совершил заказное убийство бизнесмена Ильи Пятибратова (брат депутата Петра Пятибратова). За это его осудили на 16 лет, однако он получил амнистию за службу в зоне СВО.

Сообщается, что полиция рассматривает версию заказного убийства. По информации канала, одна из версий нападения — месть Борисенко за организацию убийства Пятибратова.

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