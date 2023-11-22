10:17 (мск), источник: Комсомольская правда
Уехал вместе с другом и перестал выходить на связь: в Иркутской области полиция ищет 15-летнего подростка
15-летнего подростка ищет полиция в Иркутской области.
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15-летнего Семена Романовича Сергеева ищут сотрудники полиции в Иркутской области. С заявлением о пропаже обратилась мать школьника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
— Со слов матери, вечером 19 ноября подросток вместе с другом уехал из Усть-Орды в Иркутск на маршрутке. После этого перестал выходить на связь. Последний раз Семена видели в Свердловском районе города недалеко от останови «Политех», — говорят в МВД.
На вид подростку 15−16 лет, рост около 180 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Разыскиваемый был одет в черную куртку, штаны и шапку, на ногах черные кроссовки.