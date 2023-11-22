10:50 (мск), источник: Фонтанка
Сотрудники Центра «Э» встретили певца Шарлота в аэропорту Пулково. Он сам их пригласил
Певца Шарлота задержали в аэропорту Петербурга после сжигания паспорта.
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В петербургском аэропорту Пулково сотрудники Центра «Э» встретили прилетевшего 22 ноября из Еревана певца Шарлота. Музыкант, который сжег паспорт гражданина РФ на камеру, сам прорекламировал свой скорый визит в Россию в соцсетях, так что о его возвращении силовикам точно было известно.
По данным «Фонтанки», пока Шарлоту грозит только профилактическая беседа и, возможно, административный протокол за умышленную порчу документа, удостоверяющего личность.
О своем возвращении музыкант объявил неделю назад. Фанатам он объяснил, что «приобрел билет в Российскую Федерацию, а не в страну Z» и что летит сражаться за русскоязычную культуру. Также Шарлот выпустил новый альбом. Летом же Эдуард сжигал на камеру свой паспорт и заявлял, что хочет выступать на Украине.
Самарский певец Эдуард Шарлот прославился в российских соцсетях благодаря каверам. В 2019 году он принял участие в шоу «Песни» на канале ТНТ, затем выпустил несколько альбомов и выступил в «Вечернем Урганте».
В 2023 году Шарлот стал привлекать к себе внимание странными выходками: инсценировками своей смерти, сжиганием паспорта, неоднозначными посланиями фанатам и так далее. После обострения арабо-израильского конфликта Шарлот срезал свои пейсы и разместил израильский флаг на крышке унитаза.