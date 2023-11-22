13:39 (мск), источник: Don24.ru
В центре Ростова эвакуировали кафе
Ростовская область, 22 ноября 2023. DON24.RU. В Ростове эвакуировали посетителей и персонал кафе в центре города. Об этом информационному агентству «ДОН 24» рассказали очевидцы.
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По словам горожан, эвакуация проводится в заведении общепита на улице Большой Садовой, неподалеку от пересечения с проспектом Ворошиловским. Причины инцидента пока неизвестны. В пресс-службе регионального главка МВД ситуацию еще не прокомментировали.