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13:39 (мск), источник: Don24.ru

В центре Ростова эвакуировали кафе

Ростовская область, 22 ноября 2023. DON24.RU. В Ростове эвакуировали посетителей и персонал кафе в центре города. Об этом информационному агентству «ДОН 24» рассказали очевидцы.

По словам горожан, эвакуация проводится в заведении общепита на улице Большой Садовой, неподалеку от пересечения с проспектом Ворошиловским. Причины инцидента пока неизвестны. В пресс-службе регионального главка МВД ситуацию еще не прокомментировали.

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