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09:24 (мск), источник: РИА Новости

В Челябинске проверят данные о конфликте пациента с медиками

ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноя — РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента в Челябинске, где мужчина и его родственники повели себя агрессивно по отношению к прибывшей медицинской бригаде, из-за чего медикам пришлось вызывать правоохранителей, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Источник: © РИА Новости

Telegram-канал Shot разместил видео из Челябинска, на котором приехавшие на вызов медики в квартире якобы «подрались с пациентом и его родственниками». Указывалось, что пациент пытался покончить собой, приехавшие медики решили везти мужчину в больницу, но тот вел себя агрессивно, а родственники «выгнали из квартиры» медиков, те вызвали полицию.

«Двадцатого ноября поступил вызов в отдел полиции “Ленинский”. На место выезжал наряд патрульно-постовой службы. Все участники инцидента установлены. Проводятся мероприятия по детальному установлению картины произошедшего», — сказала собеседница агентства.

На станции скорой медицинской помощи Челябинска РИА Новости уточнили, что пациент находился в опасном состоянии и мог причинить вред себе и окружающим, поэтому сотрудник скорой помощи был вынужден его зафиксировать и удерживать, чтобы оказать необходимую помощь. Родственники также вели себя агрессивно, поэтому бригада «тревожной кнопкой» вызвала Росгвардию, а диспетчер продублировала вызов в полицию.

«Росгвардия и сотрудники полиции приехали через 12 минут. Родственники не хотели впускать в квартиру бригады и сотрудников полиции. Тем не менее вся помощь пациенту была оказана в полном объеме, пациент был госпитализирован. Одна из бригад скорой в участковом пункте полиции подала заявление “на препятствие работе экстренной службе” и на угрозу нападения на бригаду», — пояснили на станции.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что госпитализированный мужчина был ранее судим, во время инцидента он находился в состоянии опьянении.

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