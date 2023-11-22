В Челябинске проверят данные о конфликте пациента с медиками

Telegram-канал Shot разместил видео из Челябинска, на котором приехавшие на вызов медики в квартире якобы «подрались с пациентом и его родственниками». Указывалось, что пациент пытался покончить собой, приехавшие медики решили везти мужчину в больницу, но тот вел себя агрессивно, а родственники «выгнали из квартиры» медиков, те вызвали полицию.
«Двадцатого ноября поступил вызов в отдел полиции “Ленинский”. На место выезжал наряд патрульно-постовой службы. Все участники инцидента установлены. Проводятся мероприятия по детальному установлению картины произошедшего», — сказала собеседница агентства.
На станции скорой медицинской помощи Челябинска РИА Новости уточнили, что пациент находился в опасном состоянии и мог причинить вред себе и окружающим, поэтому сотрудник скорой помощи был вынужден его зафиксировать и удерживать, чтобы оказать необходимую помощь. Родственники также вели себя агрессивно, поэтому бригада «тревожной кнопкой» вызвала Росгвардию, а диспетчер продублировала вызов в полицию.
«Росгвардия и сотрудники полиции приехали через 12 минут. Родственники не хотели впускать в квартиру бригады и сотрудников полиции. Тем не менее вся помощь пациенту была оказана в полном объеме, пациент был госпитализирован. Одна из бригад скорой в участковом пункте полиции подала заявление “на препятствие работе экстренной службе” и на угрозу нападения на бригаду», — пояснили на станции.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что госпитализированный мужчина был ранее судим, во время инцидента он находился в состоянии опьянении.