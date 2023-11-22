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11:01 (мск), источник: Фонтанка

20 миллионов как с куста. Среди жертв мошенников оказался чемпион по домино из Петербурга

Чемпион по домино из Петербурга перевел мошенникам 10,5 миллиона.

Телефонные мошенники, кажется, торопятся выполнить годовой план. Ставки повышаются, а обманутых меньше не становится. Накануне в полицию обратились сразу несколько пенсионеров, сумма ущерба перевалила за 20 млн рублей. Подробности стали известны «Фонтанке» в среду, 22 ноября.

Почти 10,5 млн рублей перевел обманщикам 81-летний чемпион по спортивному домино из Петроградского района. Пенсионер пытался «обезопасить» свои счета по указке звонивших аж с апреля. В полицию он обратился лишь 21 ноября.

Пара жителей центра Петербурга безвозвратно потеряла почти 4 млн рублей на двоих. Незнакомые друг с другом пенсионеры теперь товарищи по несчастью: оба поверили голосам из трубки, которые представлялись сотрудниками ФСБ и ЦБ.

Еще двое пострадавших — жители Фрунзенского района. Пожилой мужчина «заработал» на инвестициях минус 1,6 млн рублей. А женщина потеряла 3,6 млн рублей, «сохраняя» их переводами на чужие счета.

По большинству эпизодов уголовные дела уже возбуждены.

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