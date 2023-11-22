Мошенники воруют аккаунты узбекистанцев в Телеграм. Как защититься?

Если вы пройдете по ссылке, введете свой номер телефона и код, который был выслан, ваша учетная запись перейдет под контроль мошенников, и вы потеряете к ней доступ.
«Будьте осторожны. Не вводите свои личные данные и не проходите по поддельной ссылке. Для того, чтобы завладеть вашим аккаунтом, мошенники присылают вам ссылку, пройдя по которой и оставив свой номер телефона и код, вы будете удалены из своей учетной записи», — предупреждают специалисты Центра кибербезопасности МВД.
Эксперты рекомендуют совершить простые действия для того, чтобы защитить свой аккаунт:
В случае, если ваш аккаунт в Телеграм остался в активном режиме на компьютере, к которому могут иметь доступ третьи лица, зайти в раздел «Настройки», затем во вкладке «Устройства» выбрать «Завершить все активные сеансы». Так вы остановите активность на других устройствах и обезопасите свой аккаунт.
Специалисты Центра кибербезопасности рекомендуют распространить данную информацию среди своих близких, чтобы защитить их попадания в ловушку мошенников.