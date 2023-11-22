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11:16 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Мошенники воруют аккаунты узбекистанцев в Телеграм. Как защититься?

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В различных каналах и группах в Телеграм массово распространяется фейковая ссылка, сопровождаемая тестом: «Здравствуйте, пожалуйста, проголосуйте за меня в опросе, мой номер 4». Очередная уловка кибермошенников направлена на то, чтобы завладеть вашим аккаунтом, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Центра кибербезопасности МВД.

Источник: Podrobno.uz

Если вы пройдете по ссылке, введете свой номер телефона и код, который был выслан, ваша учетная запись перейдет под контроль мошенников, и вы потеряете к ней доступ.

«Будьте осторожны. Не вводите свои личные данные и не проходите по поддельной ссылке. Для того, чтобы завладеть вашим аккаунтом, мошенники присылают вам ссылку, пройдя по которой и оставив свой номер телефона и код, вы будете удалены из своей учетной записи», — предупреждают специалисты Центра кибербезопасности МВД.

Эксперты рекомендуют совершить простые действия для того, чтобы защитить свой аккаунт:

  • Настроить двухфакторную аутентификацию.
  • Никому не сообщать секретный код, полученный в SMS-сообщении.

В случае, если ваш аккаунт в Телеграм остался в активном режиме на компьютере, к которому могут иметь доступ третьи лица, зайти в раздел «Настройки», затем во вкладке «Устройства» выбрать «Завершить все активные сеансы». Так вы остановите активность на других устройствах и обезопасите свой аккаунт.

Специалисты Центра кибербезопасности рекомендуют распространить данную информацию среди своих близких, чтобы защитить их попадания в ловушку мошенников.

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