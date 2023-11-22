Главное
Спецоперация на Украине
10:10 (мск), источник: Ura.ru

В Кольцово эвакуируют пассажиров из-за пожарной тревоги. Видео

В аэропорту Кольцово сработала пожарная тревога, а пассажирам предложили эвакуироваться из здания. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«В аэропорту сработала пожарная тревога, людям предложили эвакуироваться, но никто особо на это не реагировал. Местные работники общепита говорят, что такое происходит регулярно», — поделился очевидец.

Во время загрузки произошла ошибка.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Кольцово. На момент публикации новости ответа не поступало.

Последний раз информация о том, что людей эвакуируют из-за задымления, появлялась в конце августа 2023 года. Тогда также сработала пожарная сигнализация и пассажиров просили немедленно выйти на улицу.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Welt: Зеленский стал сомневаться в победе Украины
Ангарского маньяка приговорили еще к 10 годам колонии
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожары