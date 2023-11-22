10:10 (мск), источник: Ura.ru
В Кольцово эвакуируют пассажиров из-за пожарной тревоги. Видео
В аэропорту Кольцово сработала пожарная тревога, а пассажирам предложили эвакуироваться из здания. Об этом URA.RU рассказал читатель.
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«В аэропорту сработала пожарная тревога, людям предложили эвакуироваться, но никто особо на это не реагировал. Местные работники общепита говорят, что такое происходит регулярно», — поделился очевидец.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Кольцово. На момент публикации новости ответа не поступало.
Последний раз информация о том, что людей эвакуируют из-за задымления, появлялась в конце августа 2023 года. Тогда также сработала пожарная сигнализация и пассажиров просили немедленно выйти на улицу.