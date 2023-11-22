Главное
Спецоперация на Украине
09:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Березниках поступило сообщение о возможном минировании школы № 3

Тревожное сообщение о возможном минировании школы № 3 и административных зданий в Березниках поступило на номер вызова служб экстренного реагирования системы «112» 21 ноября в 21:30.

О развернувшихся вечером событиях рассказали в краевом Минтербезе.

Оперативные службы города были своевременно оповещены и незамедлительно выехали на место вызова. По результатам проверки взрывные устройства в учебном заведении и в административных зданиях обнаружены не были.

Минтербез Пермского края призывает жителей соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что жители Перми ночью 21 ноября якобы слышали непонятный взрыв за домом на ул. Самолетной, 56 возле железной дороги. К счастью, информация об инциденте на улице Самолетной и в других районах Перми не нашла официального подтверждения.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 22 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Алексей Пиманов: Подождите, когда с СВО придет новая элита
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта