В Березниках поступило сообщение о возможном минировании школы № 3

О развернувшихся вечером событиях рассказали в краевом Минтербезе.
Оперативные службы города были своевременно оповещены и незамедлительно выехали на место вызова. По результатам проверки взрывные устройства в учебном заведении и в административных зданиях обнаружены не были.
Минтербез Пермского края призывает жителей соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что жители Перми ночью 21 ноября якобы слышали непонятный взрыв за домом на ул. Самолетной, 56 возле железной дороги. К счастью, информация об инциденте на улице Самолетной и в других районах Перми не нашла официального подтверждения.