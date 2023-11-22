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11:07 (мск), источник: АГН «Москва»

Задержаны четверо продавцов некачественных лекарств в Москве, изъяты препараты на 100 млн руб

В столице пресечена деятельность четырех лиц в рамках уголовного дела о сбыте незарегистрированных препаратов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

Источник: Reuters

«По данным следствия, не позднее июля 2023 года группа лиц вступила в сговор и объединилась в состав организованной преступной группы  в целях ввоза и сбыта на территории Российской Федерации недоброкачественных лекарственных средств, используемых преимущественно в косметологии. Реализуя преступный умысел, находясь на территории Москвы, они организовали приобретение за пределами РФ и ввоз на территорию РФ недоброкачественных лекарственных средств, произведенных в иных государствах. Продолжая реализацию преступного умысла, используя интернет, в том числе страницу в социальной сети, они осуществили сбыт указанных недоброкачественных лекарственных средств на территории столичного региона и других субъектов Российской Федерации», — сказала собеседница агентства.

Возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ («Сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере»).

Вместе с оперативниками Главного управления МВД России по Москве следователи провели обыски в жилищах фигурантов, а также в офисах и складских помещениях, арендованных в разных районах. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области признал препараты недоброкачественными.

«В ходе предварительного следствия установлено, что стоимость препарата в интернет-магазинах варьировалась от 2,5 до 25 тыс. руб. По предварительным данным, стоимость изъятых препаратов составляет свыше 100 млн руб. В рамках уголовного дела установлена причастность четырех лиц, которым в настоящее время предъявлено обвинение», — сказала Юлия Иванова.

Трое фигурантов арестованы, еще одна злоумышленница находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается. Также следователи продолжают устанавливать возможных соучастников преступления.

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