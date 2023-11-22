12:04 (мск), источник: Комсомольская правда
Ответ ребенка показался грубым. В Краснодаре на прохожего, напавшего на 10-летнего мальчика, завели уголовное дело
В Краснодаре прохожего, напавшего на школьника, отправили под домашний арест.
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В Краснодаре продолжают выяснять обстоятельства нападения на 10-летнего мальчика. На прохожего, который ударил ребенка, завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, все произошло вечером 1 ноября на улице Тепличной. В одном из дворов 34-летний мужчина решил воспитать школьника. Мальчик мешал тем, что стучал в окна нижнего этажа. Тогда жилец дома решил сделать замечание ребенку.
«Получив от него ответ, показавшийся грубым, фигурант нанес ребенку удары, причинив телесные повреждения. После случившегося мужчина скрылся», — сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.
Известно, что мужчина пнул школьника в живот. После этого он догнал мальчика и влепил пощечину. Родители ребенка сразу после избиения написали заявление в полицию.
После проведенной проверки следователи завели уголовное дело о хулиганстве с применением насилия. Мужчину, напавшего на школьника, оперативно нашли. Известно, что он во всем признался и рассказал следователям все обстоятельства конфликта с ребенком. В настоящее время ему предъявили обвинение.
«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Председателю Следственного комитета России был представлен доклад об обстоятельствах произошедшего», — уточнили в ведомстве.