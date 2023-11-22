Главное
Спецоперация на Украине
10:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Шестилетняя девочка выпала из окна второго этажа в Петербурге

В Петербурге выпавшая из окна 6-летняя девочка попала в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе Петербурга шестилетняя девочка выпала из окна второго этажа. Родители отвлеклись и не уследили за малышкой. Инцидент произошел днем 21 ноября. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

— Малышку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множественными ссадинами и ушибами мягких тканей, лица, ушибом передней брюшной стенки, в состоянии средней степени тяжести, — говорится в сообщении источника.

О семье пострадавшей девочки известно, что она полная, многодетная, благополучная, не состоит ни на каких учетах. Матери 36 лет, она не работает. 39-летний отец — таможенный представитель в ООО. Шестилетняя малышка ходит в детский сад.

Сейчас врачи заботятся о девочке, чтобы она скорее пошла на поправку.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 22 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Алексей Пиманов: Подождите, когда с СВО придет новая элита
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
МЧС