10:36 (мск), источник: Комсомольская правда
Шестилетняя девочка выпала из окна второго этажа в Петербурге
В Петербурге выпавшая из окна 6-летняя девочка попала в больницу.
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В Кировском районе Петербурга шестилетняя девочка выпала из окна второго этажа. Родители отвлеклись и не уследили за малышкой. Инцидент произошел днем 21 ноября. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
— Малышку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множественными ссадинами и ушибами мягких тканей, лица, ушибом передней брюшной стенки, в состоянии средней степени тяжести, — говорится в сообщении источника.
О семье пострадавшей девочки известно, что она полная, многодетная, благополучная, не состоит ни на каких учетах. Матери 36 лет, она не работает. 39-летний отец — таможенный представитель в ООО. Шестилетняя малышка ходит в детский сад.
Сейчас врачи заботятся о девочке, чтобы она скорее пошла на поправку.