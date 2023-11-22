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Спецоперация на Украине
12:02 (мск), источник: АиФ Крым

Украинские дроны и беспилотные катера снова пытались атаковать Крым

Все цели сбиты.

Российские средства ПВО сбили три украинских дрона над Крымом. Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В среду, 22 ноября около 07:30 утра была предотвращена попытка совершить террористическую атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты в Республике Крым. Три БПЛА были сбиты российскими средствами ПВО над территорией полуострова.

Кроме того, в Черном море уничтожено четыре безэкипажных катера ВСУ, добавили в ведомстве. Надводные дроны следовали в направлении Крымского полуострова. Военные успешно ликвидировали цели в западной части акватории Черного моря, заключили в Минобороны.

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