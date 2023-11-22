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12:01 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодарском крае подожгли архив МВД

Инцидент произошел в Апшеронске.

Источник: Новая Кубань

В Апшеронске полицейские задержали 68-летнего приезжего из Таджикистана, который утром 21 ноября устроил поджог в архиве отдела МВД.

Установлено, что злоумышленник зашел в отдел полиции, облил растворителем архивные дела и поджег их. Огонь оперативно был потушен, документы серьезно не пострадали.

После пожара медицинская помощь понадобилась старшему дежурному, который отравился продуктами горения.

Полицейские выяснили, что задержанный уже не менее двух лет живет в Апшеронске, но вид на жительство и разрешение на временное проживание не получал.

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи, сообщает «РИА Новости».

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